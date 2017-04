Deus Ex Game of the Year Edition bei GOG im Angebot, nun offiziell mit HD-Mod Revision

PC MacOS andere

Deus Ex ab 6,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nicht jeder PC-Spieler möchte sich Steam auf den heimischen Rechner laden, aber dennoch Warren Spectors Klassiker Deus Ex erleben – und zwar in der bestmöglichen Grafikqualität! Mit der sogenannten Revision-Mod, können PC-Spieler auf Steam die Game of the Year Edition von Deus Ex schon seit geraumer Zeit aufhübschen. Nun könnt ihr das auch offiziell auf GOG.com für die DRM-freie Version haben – also HD-Texturen, bessere Effekte und sogar Achievements, um das Spielerlebnis an die heutige Zeit anzupassen.

Da trifft es sich gut, dass die Deus Ex Game of the Year Edition bis Montag um 15:00 Uhr bei GOG.com für gerade mal 2,39 Euro Euro im Angebot ist. Die Revision-Mod könnt ihr über GOG dann kostenlos in euren Warenkorb wandern lassen und herunterladen.

Übrigens könnt ihr bei GOG.com auch Deus Ex 2 - Invisible War für 2,39 Euro vergünstigt erwerben. In den aktuellen Wochenangeboten sind diesmal unter anderem Titel wie Soma, FTL - Faster Than Light oder auch die beiden Teile von Hotline Miami zu haben. Mehr Details dazu findet ihr auf der Hauptseite von GOG.