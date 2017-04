Bayonetta ab sofort auf Steam für PC verfügbar

360 PS3 WiiU

Die Hinweise verdichteten sich zuletzt zunehmend , nun ist es offiziell: Platinum Games' irrer Kombo-Prüglersteht ab sofort auch für PC-Spieler zur Verfügung. Konstante 60 Frames (Zwischenequenzen nur in 30) und Auflösungen bis 3840x2160 sind die Versprechen, die Publisher Sega dazu abgibt. Übrigens, wer die PC-Version bei Steam vor dem 25. April kauft, erhält automatisch die Inhalte der sogenannten Digital Deluxe Edition. Die Zusatzinhalte umfassen 5 Stücke aus dem Soundtrack, die digitale Form des Artbooks, das seinerzeit der sogenannten Climax Edition auf Konsole beilag plus ein paar zusätzliche Seiten mit weiteren Artworks. Auch ein paar Wallpaper sind dabei.Die PC-Version lässt sich vollständig mit Maus und Tastatur spielen. Die englische und japanische Sprachausgabe sind auch in der PC-Version enthalten (mit Untertiteln in verschiedenen weiteren Sprachen). Sega gibt indes an, an weiteren PC-Ports interessiert zu sein und sich darauf freue, demnächst weitere Informationen preiszugeben. Ob das von Nintendo gepublishte Bayonetta 2 damit gemeint sein könnte, bleibt gleichsam unklar wie unwahrscheinlich.