Darksiders Warmastered Edition entgegen der Gerüchte nun mit WiiU-Termin

PC XOne PS4 WiiU

Darksiders Warmastered Edition ab 18,48 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem THQ Nordic Ende November die Neuauflage von Darksiders, die sogenannten Warmastered Edition (im Test: Note 8.0) für PS4, Xbox One und PC, nicht aber die ehemals ebenfalls angekündigte WiiU-Version veröffentlichte, keimte das Gerücht auf, die Nintendo-Umsetzung sei gestrichen worden. Heute allerdings gab der Publisher Entwarnung und mit dem 23. Mai einen finalen Termin für die WiiU-Fassung bekannt.

Bei Darksiders Warmastered Edition handelt es sich um eine technisch überarbeitete Neuauflage des Anfang 2010 Action-Adventures von Vigil Games. Darin übernehmt ihr die Rolle von Krieg, einem der vier Reiter der Apokalypse. Die Spielmechanik kombinierte Elemente aus Spielen wie God of War (Kämpfe) oder auch Serien wie The Legend of Zelda (Welterkundung, Zugang zu neuen Gebieten durch neue Gadgets oder Fähigkeiten).