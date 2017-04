Wonder Boy - The Dragon's Trap bereit auf allen Plattformen

PC Switch XOne PS4

Waren es im Februar und März vor allem Spiele großen Publisher, von denen gefühlt jeden Tag ein neues im Handel erschien, tummeln sich im April viele kleinere Titel auf engstem Raum. Dazu zählt auch Wonder Boy - The Dragon's Trap. Wie das französische Indie-Studio Lizardcube bekannt gab, sind nun die Arbeiten an allen drei angekündigten Versionen des Plattformers fertig entwickelt. Auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch werden Interessierte also zum geplanten Release am 18. April zuschlagen können.

Bei Wonder Boy - The Dragon's Trap handelt es sich um ein Remake des Sega-Klassikers Wonder Boy 3, das erstmals 1989 für Segas Master System erschien. Ähnlich wie bei den HD-Remakes der beiden ersten Monkey Island-Teile, könnt ihr auch in Wonder-Boy-Remake auf Knopfdruck zwischen Remake und originalem Look der 8-Bit-Fassung umschalten. In Remake könnt ihr zudem auch als Wonder Girl spielen.