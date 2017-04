Persona 5: Atlus droht Streamern und Youtubern mit Sperre bei Spoilern / "Ihr wurdet gewarnt!"

PS3 PS4

Entwickler Atlus hat für das kürzlich erschienene Japano-Rollenspiel Persona 5 (seht hier unsere SDK zum Spiel mit Jörg und Heinrich)eine Art Hinweis zum Streamen und für Videoaufnahmen des Spiels veröffentlicht, in dem deutlich mit einer Sperre gedroht wird, sollten während der Aufnahme gewisse Passagen oder zu viele Spoiler gezeigt werden. Atlus begründet diesen Schritt damit, dass mehrere Jahre an Entwicklung in den Titel geflossen sind und man viel Wert auf die Geschichte und die Entwicklung der Charaktere lege. Daher wolle man verhindern, dass das Spielerlebnis durch übermäßige Spoiler ruiniert werden könne.

Atlus bittet bei Videoaufnahmen daher darum, größere Spoiler, zum Beispiel die Endsequenzen der ersten drei Paläste, zu vermeiden, und die jeweilige Videolänge auf 90 Minuten zu beschränken. Zudem wäre Atlus glücklich, wenn Yusukes Aufwach-Szene sowie ein gewisser Studenten-Ermittler nicht gezeigt würden. Atlus empfiehlt daher, lieber euren Alltag in Tokyo zu zeigen oder auch, wenn es sein muss, Passagen aus dem Kamoshida-Bosskampf aufzunehmen.

Solltet ihr zu streamenden Volk gehören, gilt auch für euch die 90-Minuten-Grenze. Ebenso wird davor gewarnt, Persona 5 nicht länger als sieben Tage am Stück zu streamen. Solltet ihr euch dem widersetzen, droht euch eine eventuelle Sperre der Client-ID oder sogar die Schließung eures Streamningkanals.