Dragon Age 4 angeblich bereits in Arbeit - Synchronsprecherin dementiert [Update]

Update:

Schlechte Nachricht für die Fans: Während der Instagram-Post von Alix Wilton Regan‏ große Wellen schlug, ging ihr Dementi auf Twitter fast unter. Dort stellte sie die Sache bereits richtig und entschuldigte sich bei der Community: „Diese Nachricht hatte nichts mit Dragon Age zu tun. Es tut mir sehr leid“, heißt es in dem Tweet. So richtig glauben wollen ihr die Follower aber nicht. In einem weiteren Tweet schrieb sie: „Es gibt doch noch andere Elfen (oder nicht?)“.

Originalmeldung:

Bei Bioware wird möglicherweise bereits am vierten Teil der Dragon-Age-Reihe gearbeitet. Das zumindest lässt ein Instagram-Beitrag der Synchronsprecherin Alix Wilton Regan vermuten. Diese lieh im Vorgänger Dragon Age - Inquisition (Testnote: 9.5) dem weiblichen Inquisitor ihre Stimme und veröffentlichte kürzlich ein Foto, das sie im Aufnahmestudio zeigt.

„Bin wieder zurück ins Studio und zerlege Welten... sie ist eine sehr sehr sehr wütende #Elfin“, heißt es in dem Post. Das Hashtag im Text heizt die Spekulationen an, dass es sich bei dem Foto um die Sprachaufnahmen für Dragon Age 4 handelt. Bestätigt ist das Ganze natürlich nicht, aber da Electronic Arts dieses Jahr wieder eine E3-Pressekonferenz plant, hoffen die Fans, dass der Titel im Zuge des Events offiziell angekündigt wird. Die besagte Pressekonferenz findet am 10. Juni, um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) statt und wird hierzulande via Livestream übertragen.