Dragon Age 4 angeblich bereits in Arbeit - Ankündigung im Rahmen der E3-Pressekonferenz?

PC 360 XOne PS3 PS4

Bei Bioware wird möglicherweise bereits am vierten Teil der Dragon-Age-Reihe gearbeitet. Das zumindest lässt ein Instagram-Beitrag der Synchronsprecherin Alix Wilton Regan vermuten. Diese lieh im Vorgänger Dragon Age - Inquisition (Testnote: 9.5) dem weiblichen Inquisitor ihre Stimme und veröffentlichte kürzlich ein Instagram-Foto, das sie im Aufnahmestudio zeigt.

„Bin wieder zurück ins Studio und zerlege Welten... sie ist eine sehr sehr sehr wütende #Elfin“, heißt es in dem Post. Das Hashtag im Text heizt die Spekulationen an, dass es sich bei dem Foto um die Sprachaufnahmen für Dragon Age 4 handelt. Bestätigt ist das Ganze natürlich nicht, aber da Electronic Arts dieses Jahr wieder eine E3-Pressekonferenz plant, hoffen die Fans, dass der Titel im Zuge des Events offiziell angekündigt wird. Die besagte Pressekonferenz findet am 10. Juni, um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) statt und wird hierzulande via Livestream übertragen.