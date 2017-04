PC Linux MacOS

Der Frühling bricht an und damit auch wieder die Zeit der Volksfeste. Ein idealer Zeitpunkt für die Frankfurter Entwickler Zeichenkraftwerk, ihre Kirmessimulation Virtual Rides 3 auf den Markt zu bringen.

Nachts kommt die Beleuchtung besonders zur Geltung, benötigt aber auch viel Leistung.

Auf einer 120.000 Quadratmeter großen Kirmes können wir frei herumlaufen, uns allerhand Bratwurst-, Schieß- und Losbuden anschauen. Zudem dürfen wir uns über die wirr umherlaufenden KI-Gäste wundern, bevor wir uns schließlich an den Kontrollplatz von einem von zehn sehr detailliert nachgebauten Fahrgeschäften setzen. Und auch wenn sie im Spiel anders heißen, Break Dancer, Commander und Co. sind gut wieder zu erkennen und können dank eingebauten Editor-Funktionen wieder zu ihren Originalen gemacht werden.

Worauf es ankommt

Bevor wir zu weit greifen: der Kern der Simulation ist tatsächlich die Steuerung der einzelnen Fahrgeschäfte. Wir kontrollieren die Rotationsgeschwindigkeit der Gondeln, heben ausfahrbare Arme an und können die Besucher wild im Kreis herumwirbeln. Treiben wir es dabei zu wild, sehen wir nach der Fahrt auch das obligatorische Ergebnis dessen, wenn zu starke G-Kräfte auf den menschlichen Körper wirken. Die Steuerung fällt dabei ebenso simpel wie effektiv aus. Bei den meisten Fahrgeschäften kontrollieren wir die Geschwindigkeit von ein oder zwei Motoren.



Das Kettenkarussell können wir noch anheben und eine Wellenbewegung zuschalten. Beim „Centrifuge“ müssen wir die Einstiegsplattform absenken, bevor wir losfahren dürfen. Und dann läuft die Attraktion mehr oder weniger automatisch vor sich hin und wir können ihr beim endlosen Kreisdrehen aus verschiedenen Kamera-Positionen zusehen. Ganz mutige können sich auch in einen der Besucherplätze setzen und so das Geschehen live betrachten, alternativ gibt es diverse Außenkameras und eben den Operatoren-Arbeitsplatz.

Arbeitsplatz im "Discus": Die Steuerung erfolgt links übers Menü oder mit den Knöpfen in der Kabine.

Viele Anpassungsmöglichkeiten

Für jedes Fahrgeschäft bestimmten wir den Namen und dürfen so ziemlich jedes Bauteil einfärben, die Farbe der Beleuchtung bestimmen und Effekt-Geräte einbauen. Außerdem lässt sich für die Bemalung der Rückwand das generelle Thema aus einem von neun Stilen auswählen. Die Palette reicht von Dschungel-Amazonen über Unterwasser bis zu Luftfahrtpionieren und Casino. An den Absperrungen lassen sich zusätzliche Schilder befestigen, und auch deren Motiv können wir wieder in kleinerem Rahmen anpassen.



Auf dem Break Dancer lassen sich die Kreuze, auf denen die Gondeln befestigt sind, mit zusätzlicher Deko anpassen. Eigene Lichtshows gestalten, ist ebenfalls möglich. Manche Anbauteile kosten Smilies, die man sich sehr einfach verdient, indem man einige Fahrten absolviert. Einmal gekauft, stehen die Teile an allen Attraktionen zur Verfügung. Mit dem Editor kann man sich in gewissem Rahmen tatsächlich seine Traumkirmes zusammenbasteln.

Im Editor färben wir fast jedes Bauteil beliebig ein und fügen weitere Deko-Teile hinzu.

Wer das möchte, muss gewillt sein, sich durch die vielen Menüs zu klicken und einiges auszuprobieren. Das Spiel erklärt absolut gar nichts, weder im zweiseitigen „Handbuch“ noch im Spiel selbst. Allerdings ist die Steuerung letztlich simpel genug und über die Slider-Menüs auch ohne große Erklärung beherrschbar. Ein Karussell direkt aus der Ego-Perspektive in Gang zu setzen, wäre an sich interessanter, ist aber erst nach wildem Rumdrücken auf den Knöpfen zu schaffen.



Fazit

Virtual Rides 3 ist bedient eine Nische, ist jedoch in seiner Form nicht nur deshalb einzigartig. Planet Coaster lässt euch zwar ganze Vergnügungsparks bauen und bietet auch die Möglichkeit, in den Karussells mitzufahren. Selbst steuern könnte ihr sie aber nur hier. Zudem richtet sich Planet Coaster eher an Experten, während die Einstiegshürde in Virtual Rides 3 deutlich niedrig ausfällt.