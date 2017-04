The Watchmaker - Time's Collapse: Kickstarter-Kampagne und Demo zum Steampunk-3D-Adventure

PC XOne PS4

Mit einem 3D-Adventure in einer Steampunk-Welt, in der die Zeit anders tickt, wirbt das Studio Micropsia Games aus Spanien seit gestern auf Kickstarter um Unterstützung für ihr erstes Spiel. In The Watchmaker - Time's Collapse schlüpft ihr in die Rolle des Helden wider Willen Alexander, der in einem riesigen Uhrenturm lebt und sich um den reibungslosen Ablauf der Uhrwerke kümmert. Eines Tages jedoch bringt ein unbekannter Saboteur die Zeit durcheinander. Während der Held fortan mit jeder Sekunde schneller als gewöhnlich altert, müsst ihr herausfinden, wer dieser Saboteur ist und gleichzeitig Rätsel und Puzzles rund um die komplizierten Mechanismen lösen. Als besondere Fähigkeit steht euch dabei Alexanders magischer Handschuh zur Verfügung, mit dem ihr Gegenstände manipulieren könnt. Der Weg führt euch dabei durch den gigantischen Turm, der mit beweglichen Plattformen und zwielichtigen Wächtern bestückt ist.

Für die Vollendung des mit der Unreal-4-Engine daherkommenden Adventures geben die Entwickler das moderate Finanzierungsziel von 30.000 US-Dollar aus. Das Projekt ist bereits weit fortgeschritten. Seit zwei Jahren werkeln die Spanier an The Watchmaker, das im Herbst fertig und für PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein soll. Für Unentschlossene findet sich auf der Kickstarter-Seite bereits eine kostenlose Demo-Version und ein Trailer. Beides findet ihr im Anschluss an diese News.