The Surge: Brutaler Trailer zeigt das Loot-System im Spiel

PC XOne PS4

Im kommenden Monat bringen Deck13 Interactive und Focus Home Interactive mit The Surge (Preview) bekanntlich einen neuen Mix aus Rollenspiel und Hack-and-slay auf den Markt. In einem neuen Trailer zeigen euch die Macher die unterschiedlichen Rüstungsteile und Waffen, die ihr im Laufe eures Abenteuers im Spiel finden und an euren Exoskelettanzug anbringen könnt, um auf diese Weise eure Verteidigungs- und Angriffswerte zu verbessern.

Die Blaupausen für die besagten Gegenstände müsst ihr allerdings zuerst euren Widersachern abnehmen, indem ihr im Kampf gezielt einzelne Körperteile der Feinde anvisiert und diese abtrennt, um so an die entsprechenden Technologien zu gelangen. Den „Target, Loot and Equip“ getauften Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. The Surge wird ab dem 16. Mai dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 / PS4-Pro im Handel erhältlich sein.