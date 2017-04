Star Trek - Bridge Crew angespielt

PC PS4

Bekannt ist Entwickler Red Storm vor allem für Taktik-Actionspiele wie Rainbow Six. In ihrem VR-Debüt geht es hingegen raus ins All, um als eines von vier Crew-Mitgliedern die Raumschiffe der Föderation zum Missionserfolg zu bringen.

Star Trek - Bridge Crew ab 59,90 € bei Amazon.de kaufen.

Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Aegis … „Moment“, mag der eine oder andere jetzt einwerfen wollen, „da müsste doch wohl Enterprise stehen.“ Hätten wir hier bloß die einleitenden Worte zu Gene Roddenberrys TV-Serie aus den 1960er Jahren wiedergeben wollen, stimmt das. In Ubisofts VR-Weltraum-Spiel Star Trek - Bridge Crew ist die USS Aegis jedoch das wichtigere Schiff.

Egal, ob auf der Brücke von Aegis oder Enterprise, in den Missionen gilt es stets, die Rollen von Kapitän, Steuermann, Ingenieur und Waffentechniker zu besetzen. Nachdem wir Bridge Crew auf der gamescom bereits mit Oculus Rift und Touch-Controller spielen konnten, haben wir uns nun auf PlayStation 4 die virtuelle Velours-Uniform angezogen, havarierte Siedler gerettet und feindliche Raumschiffe zerstört.

Feste Aufgabenteilung

Steuermann Jörg und Waffenoffizier Benny.

Vollkommen gleich, ob ihr die Kampagnen-Missionen oder einen der generierten Aufträge in Star Trek - Bridge Crew angeht, es gibt immer vier Rollen, in die ihr schlüpfen könnt. Jeder hat seine eigenen Aufgaben. Der Steuermann lenkt das Raumschiff, erhöht oder senkt die Geschwindigkeit und bereitet einen Warpsprung vor.



Der Waffentechniker feuert Laser und Raketen ab oder fährt im Bedarfsfall die Schilde hoch. Das alles funktioniert in Bridge Crew mittels eurer virtuellen Hände, die ihr per Move-Controller über euer Steuerpult (je nach Rolle auch Steuerpulte) bewegt und die richtigen Knöpfe drückt oder Hebel verschiebt.

Welchen Part ihr auf der Brücke übernehmt, wird vor Beginn jeder Mission neu festgelegt. Ihr müsst also nicht immer als Kapitän spielen oder das Schiff steuern, obwohl ihr lieber auf die Feinde ballern möchtet. Während der Mission ist es allerdings nicht möglich, die Plätze zu tauschen. Das geht nur, wenn ihr im Solospiel unterwegs seid. Schade eigentlich, denn ein mit den Mitspielern abgesprochener fliegender Wechsel hätte in der einen oder anderen Situation gewiss etwas für sich gehabt. Andererseits müsst ihr bis zur nächsten Mission nicht allzu lange warten. Denn die fallen eher kompakt aus und dürften nur selten über eine Spielzeit von 15 Minuten hinausgehen.

Die Brücke der USS Aegis. Das Schiff gab es vor Bridge Crew nicht in Star Trek.

Ohne Kooperation geht es nicht

Wenngleich die Rollen fest verteilt werden, muss die Crew zusammenarbeiten, damit alles so funktioniert wie es soll. Wollen wir etwa zu einem Warpsprung ansetzen, können wir nicht gleichzeitig die Schilde voll hochfahren, das Torpedo-System aktivieren und zusätzlich die Kaffee-Maschine laufen lassen! Er muss also mitteilen, dass andere Systeme abgeschaltet werden müssen, um die Energie-Reserven richtig verteilen zu können. Nicht anders sieht das etwa auch bei den Scans der Fluchtkapseln aus, die wir im Rahmen unserer Mission nach Überlebenden absuchen müssen. Scans funktionieren erst auf mittlere Distanz. Weisen wir dem Steuermann also kein Ziel zu oder informieren ihn darüber, sobald der Scan abgeschlossen ist, verschwenden wir am Ende bloß Zeit.

Obwohl aber schnell deutlich wird, dass Kommunikation in Star Trek - Bridge Crew wichtig ist, haben wir den Eindruck, dass das Spiel deren Bedeutung auch nicht zu hoch ansetzt. Entwickler Red Storm ist schließlich selbst klar, dass viele Spieler im Koop-Betrieb auch mal mit Fremden zusammenspielen müssen, die vielleicht nicht alle so kommunikativ sind wie andere.



Vieles funktioniert deshalb notfalls auch, ohne groß miteinander zu reden. Spielt jedoch einer so gar nicht mit, kann man denjenigen in Bridge Crew wohl eher nicht wie in einem Actionspiel als Koop-Schwachstelle „durchschleppen“. Stattdessen würde hier ein Falschspieler jede Mission letztlich kaputt machen.

Ob man im für Ende Mai angekündigten Bridge Crew leicht Mitspieler finden wird, lässt sich aktuell nicht verlässlich einschätzen. Bei manch anderem reinen oder wenigstens mehrspielertauglichen VR-Spiel, war das oft schon wenige Tage nach dem Start schwierig. Dem möchte Ubisoft entgegenwirken, indem PC-Spieler mit Oculus Rift oder HTC Vive gemeinsam mit Besitzern der PS4-Version spielen können.

Im Koop hat jeder eine feste Rolle. Nur im Solospiel mit KI-Helfern könnt ihr wechseln.

Alles von Hand

Die Bedienung ist von Star Trek – Bridge Crew simpel. Sobald man einmal die grundlegenden Funktionen verstanden hat, fällt es nicht schwer, sie wieder und wieder einzusetzen, Zwischenschritte wie das Markieren von Objekten auf der Karte nicht zu vergessen. Auf PlayStation 4 könnt ihr wie in Batman - Arkham VR zwei Move-Controller zur Hand nehmen, mit denen ihr dann die virtuellen Hände im Spiel über die Bedienflächen bewegt. Mehr als den Trigger an der Rückseite des Move-Controllers, um eine Aktion auszuführen, braucht ihr nicht.

Lieutenant Burke, da ist die Tür!

Rein theoretisch sind die Move-Controller jedoch nicht verpflichtend. Selbst ausprobieren konnten wir die Steuerung mit dem Gamepad noch nicht. Wir haben jedoch Zweifel daran, dass die Immersion mit Dual Shock 4 ein ähnliches Niveau erreichen könnte wie mit dem Move-Controller.



Was die Präzision beim Tracking der Move-Controller angeht, können wir aufgrund eines fehlerhaften Setups der PS4-Kamera an der Anspielstation noch keine finale Aussage treffen. Da der suboptimale Kamerawinkel allerdings nicht ausschließlich dafür verantwortlich war, wollen wir dennoch anmerken, dass sich die Bedienung mit den Touch-Controllern der Rift auf der letzten gamescom präziser anfühlte. Das Tracking der Headsets funktionierte auf der PS4 jedenfalls einwandfrei.

Die Star-Trek-Atmosphäre kommt nicht zu kurz, wenngleich das Spiel in VR nicht ganz so hübsch aussieht wie auf diesem Bild.

Kämpfen, scannen, flüchten

Bei der von uns gespielten Mission handelte es sich um einen der frühen Aufträge im Spiel. Im Level flogen wir mit der Aegis umher, um Rettungskapseln zu scannen und holten etwaige Überlebende an Bord. Zwischendrin mussten wir immer wieder mal die Waffen sprechen lassen, als klingonische Schiffe uns von unserem Rettungsversuch abbringen wollten. Für all das hatten wir nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Neben dem Überleben der Aegis und der Besatzung muss aber nicht jeder Überlebende vor dem sicheren Tod bewahrt werden. Ist das Minimalziel erreicht und der finale Warpsprung vollzogen, ist die Mission erfüllt.

Ob spätere Missionen wesentlich komplexer werden, halten wir für unwahrscheinlich. Immerhin sollen sie alle eher kurz ausfallen. Ungeachtet dessen glauben wir, dass allein durch den Rollenwechsel auf der Brücke eine gewisse Langzeitmotivation vorhanden sein wird. Was in erzählerischer Hinsicht geboten werden könnte, wissen wir nicht. Star-Trek-Atmosphäre kommt in jedem Fall auf. Viel mehr muss ein VR-Spiel wie Bridge Crew diesbezüglich auch gar nicht leisten. Möglichkeiten, sich selbst zum Teil dieses Universums zu machen, gibt es auch in Form eines Charaktereditors. Wie uns Game Designer Matthew Wagner von Red Storm auf Nachfrage mitteilte, fällt der allerdings eher rudimentär aus. Aber so lange wir unser Alter Ego wie Lieutenant Uhura, Captain Kirk oder Mr. Spock aussehen lassen können (wir meinen damit ausdrücklich nicht die aus den neuen Filmen!), sind wir zufrieden.



Autor: Benjamin Braun (GamersGlobal)