Injustice 2: Captain Cold im neuen Trailer vorgestellt

XOne PS4

Injustice 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Leonard Snart, alias Captain Cold bereits flüchtig im letzten Schurkentrailer zu Injustice 2 (Preview) zu sehen war (mehr dazu hier: Injustice 2: Neuer Trailer zeigt die Superschurken in Aktion), haben NetherRealm Studios und Warner Bros. nun auch das offizielle Vorstellungsvideo zum Charakter veröffentlicht. In diesem bekommt ihr die verschiedenen Fähigkeiten, Combos und auch den Spezialangriff des Anführers der Rogues zu sehen.

Captain Colds Kampfstil ist eine Kombination aus Nahkampfangriffen und Eisgeschossen. Mit letzteren kann er nicht nur Schaden zufügen, sondern auch seine Gegner einfrieren und sich so im Kampf einen taktischen Vorteil verschaffen. Gegen feindliche Angriffe setzt Snart unter anderem seine Kältebarriere (The Wall) ein, die er auch in die Richtung des Gegners kicken kann. Außerdem kann er seine Kältepistole überladen, um bestimmte Fähigkeiten für kurze Zeit zu verstärken. Die einzelnen Fähigkeiten von Captain Cold werden ausführlich in einem Gameplay-Video demonstriert. Den Clip könnt ihr euch unter dem Link in den Quellenangaben anschauen.