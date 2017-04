Testberichte, Previews, Videos, Reports, Kolumnen, Guides, kommentierte Bildergalerien oder auch News – es gibt keine denkbare Form redaktioneller Inhalte, die es auf GamersGlobal nicht gibt. Und die genannten Inhaltstypen sind natürlich längst nicht alle Inhaltsarten, die wir hier aufzählen könnten. Aber gibt es vielleicht einen darunter, von dem ihr euch wünschen würdet, dass es davon in Zukunft mehr auf GamersGlobal zu lesen gibt? Genau das möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren.

Wäre es für euch eine Ausweitung des Angebots an Videos, sind es Tests oder doch eher Kolumnen wie jüngst die Mick Schnelle, der seine augenzwinkernde Liste an Remake-Wunschkandidaten vorstellte? Lasst es uns durch eure Antwort in der unter dieser News eingebundenen Umfrage wissen. Nutzt darüber hinaus auch gerne wie immer die Kommentarfunktion, um uns etwa genauer zu schildern, weshalb ihr euch diesen oder jenen Inhaltstyp häufiger wünscht, oder weshalb ihr mit der aktuellen Mischung vielleicht schon jetzt voll und ganz zufrieden seid. Diskutiert dann auch gerne mit euren Fürsprechern und Usern mit einer anderen Meinung, um beim aktuellen Umfrageteilnehmer mehr in die Tiefe zu gehen.

Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.