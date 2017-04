Wipeout Omega Collection angespielt – Schnell und anspruchsvoll wie eh und je

PS4

Verdammt schnell, verdammt schwer

Fetter Sound, pfeilschnelle Grafik

Es sieht gut aus und läuft absolut rund, bei den Effekten wäre aber mehr dringewesen.

HD-Neuauflagen von Spielen oder Spielereihen gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Dieallerdings ist anders. Zwar werden auch Elemente aus mehreren Teilen,und, miteinander kombiniert und grafisch für PS4 aufgebessert.Allerdings handelt es sich tatsächlich um eine Art Best-of der drei genannten Vorgänger. Wir haben das rasante Rennspiel für euch auf der PlayStation Experience in München angespielt.Mit der Wipeout Omega Collection bleibt Wipeout in erster Linie das, was es schon immer war: ein hyperschnelles futuristisches Rennspiel. Insgesamt 46 Schiffe verteilt auf vier Klassen sind im Spiel enthalten – und spätestens auf Stufe 4 können sie nur noch Experten zielsicher über die Strecken bewegen. Sind die ersten Kurse noch eher simpel gestrickt, werden auch die jeweils vor- und rückwärts spielbaren Rennstrecken selbst zunehmend anspruchsvoller. Engere Kurven, bei denen ihr euch die Fahrt über einen Beschleunigungstreifen gut überlegen sollte, geschweige Steckenabschnitte ohne Seitenbegrenzung, wodurch ihr bei Fehlern einfach ins Nichts fallt.Da die Solokarriere eins-zu-eins auf Wipeout 2048 in die Omega Collection übernommen wird, können wir eigentlich jetzt schon behaupten, dass ihr es dort mit einem sorgsam ansteigenden Schwierigkeitsgrad zu tun bekommt. Ob euch das am Ende jedoch zu Profi macht oder ihr euch irgendwann überfordert fühlen könntet, hängt auch mit den Vorerfahrungen mit der Wipeout-Serie ab.Damit wollen wir aber vor allem gleichermaßen ausdrücken, dass Kenner der Reihe hier in Sachen Speed und Skill voll auf ihre Kosten kommen werden. Wer will, darf sich zudem im Streckeneditor am Bau eigener Pisten versuchen – und natürlich auch im Mehrspieler-Modus (PS Plus erforderlich) gegen andere Spieler antreten.Während euch die Elektromusik in Wipeout auch in der Wipeout Omega Collection mit Nachdruck anpeitscht, fliegt die Strecke wie nichts an euch vorbei. Gut, „nichts“ trifft es wohl nicht so gut. Sie ist in jedem Fall unglaublich schnell – und auch ohne Framerate-Zähler glauben wir Sony aufs Wort, dass das Spiel konstant mit 60 Bildern pro Sekunde läuft.Das gilt sowohl für den 1080p-Modus auf der „alten“ PS4 als auch für 1080p und 4K-Auflösungen auf der PS4 Pro – inklusive HDR-Support bei dafür geeigneten Fernsehern. Und natürlich gilt es auch für den Splitscreen-Modus, mit dem ihr Wipeout zuhause mit (oder besser gesagt gegen) einen Freund spielen könnt.Ein visuelles Fest ist die Wipeout Omega Collection insgesamt aber dennoch nur begrenzt. Auf den an vorbei rasenden Weltraumstrecken spielen farbenprächtige Texturen oder ein hohes Maß an feinsten Details eben keine große Rolle. Schade ist jedoch, dass das auch für die meisten Effekte im Spiel gilt. Wenigstens, wenn Schiffe explodieren und ähnliches, hätte Entwickler Clever Beans mehr tun können. Aber sei es drum: Spaß macht Wipeout Omega Collection allemal und zeigt, dass gegen das Original auch gute Kopien am Ende alt aussehen.Autor: Benjamin Braun (GamersGlobal)