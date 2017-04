StarCrawlers: Neuer Early-Access-Patch erhältlich // Release-Datum bekanntgegeben

PC Linux MacOS

Wie Juggernaut Games in einem aktuellen Kickstarter-Update mitgeteilt haben, verlässt der Sci-Fi-Dungeon-Crawler StarCrawlers im kommenden Monat die nunmehr über zwei Jahre andauernde Early-Access-Phase. Erscheinen soll die finale Version demnach am 16. Mai für PC, MacOS und Linux.

In StarCrawlers übernehmt ihr das Kommando über eine Söldnergruppe, die Crawlers. In der First-Person-Perspektive steuert ihr si in einem Sci-Fi-Setting durch verlassene Raumschiffe, besetzte Stationen oder Minenanlagen, bekämpft rundenweise Gegner und erfüllt diverse Missionen für machthungrige Konzerne. Neben den Storymissionen der Singleplayer-Kampagne erwarten euch auch prozuderal generierte Nebenaufträge, die ihr für zusätzliche Erfahrungspunkte und Credits annehmen könnt.

Mit dem neuen und definitiv letzten Early-Access-Patch vor der Releaseversion 1.0 implementieren die Macher zusätzliche Features und Auswahl-Optionen ins Spiel, davon beruhen einige auf dem bisher gesammelten Feedback aus der Spieler-Community. So bekommen beispielsweise die einzelnen Charakterklassen neue Fähigkeiten für den Kampf spendiert, stärkere Boss-Mobs und Gegner fordern euch mehr heraus, hinterlassen aber nach ihrem Ableben eventuell kostbaren Loot. Zusätzlich bekommt ihr bei Story-Missionen und auf normalem Schwierigkeitsgrad nunmehr die Möglichkeit, jederzeit einen Spielstand innerhalb einer laufenden Mission anzulegen. Die komplette Liste der Patch Notes könnt ihr in englischer Sprache auf der Steam-Seite des Spiels einsehen.

Anhand des kürzlich veröffentlichten Announcement-Trailers, den wir für euch unter dieser News zum Abruf eingebunden haben, könnt ihr euch einen aktuellen optischen Eindruck von der 3D-Engine und dem Kampfsystem des Titels verschaffen.