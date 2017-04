Blackwood Crossing: Story-Driven-Adventure für PC, Xbox One und PS4 erschienen

PC XOne PS4

Am heutigen fünften April erscheint das Story-Driven-Adventure Blackwood Crossing für PC und Xbox One. Bereits seit gestern könnt ihr die Version für Playstation 4 erwerben. Verantwortlich zeichnet sich der englische Indie-Entwickler PaperSeven. Das Studio mit Sitz in Brighton wurde von ehemaligen Entwicklern des Disney Black Rock Studio gegründet. Ihr Ziel ist es, Spiele mit emotionalen Themen zu entwickeln und die Spieler auf unvorhersehbare Reisen zu schicken.

Im First-Person-Adventure Blackwood Crossing erkundet ihr die Beziehung zwischen den Geschwistern und Waisen Scarlett und dem zehnjährigen Finn, die sich auseinanderleben, als Scarlett erwachsen wird und die Kindheit hinter sich lässt. Als sie eine geheimnisvolle Person treffen, entwickelt sich eine zunächst scheinbar gewöhnliche Zugfahrt zu einer magischen Geschichte über Leben, Liebe und Verlust. Backwood Crossing kostet auf allen Plattformen 15,99 Euro. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Release-Trailer anschauen. Ebenfalls auf Youtube findet ihr ein rund 15-minütiges Walkthrough-Video mit Studio Head Alice Guy.