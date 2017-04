Jak and Daxter: Alle PS2-Teile bald auf für PlayStation 4

andere

Wie Sony kürzlich bekannt gab, werden alle vier ehemals für PlayStation 2 veröffentlichten Teile der Jak & Daxter-Reihe als Download-Titel für die PS4 neu aufgelegt. Von einer technischen Generalüberholung ist bei Jak and Daxter - The Precursor Legacy, Jak 2 - Renegade, Jak 3 und der Fun-Racer Jak X - Combat Racing allerdings nicht die Rede. Hochgerenderte 1080p sollen alle Teile bieten und werden wie bei PS4-Titeln üblich mit Trophäen ausgestattet. Auch weitere PS4-Funktionen wie Shareplay und Remote Play werden unterstützt.

Wann genau die drei Spiele zum Kauf bereitstehen sollen und was diese kosten sollen, hat Sony noch nicht verraten. Verfügbar sollen die Spiele im PlayStation Store in jedem Fall noch innerhalb dieses Jahres sein. Vor einiger Zeit erschienen die ersten drei Teile der Spieleserie von Uncharted-Entwickler Naughty Dog bereits für PlayStation 3 und PSVita in der sogenannten Jak & Daxter Trilogy.