Humble Store: Strategie-Woche mit Age of Wonders 3, Cossacks 3, The Banner Saga und mehr

Im Humble Store gibt es diese Woche einen Strategie-Sale, bei dem ihr einige ausgewählte Titel, darunter etwa Age of Wonders 3 (Testnote: 8.5), Cossacks 3, Mount & Blade - Warband (Testnote: 8.0), Steamworld Heist und The Banner Saga (Testnote: 8.0) günstiger erwerben könnt. Die Rabatte bewegen sich zwischen zehn und 90 Prozent. Hier ein paar Beispielangebote aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):