Syberia 3: Neues Video liefert einen Vorgeschmack auf den Soundtrack von Inon Zur

Die beiden bisherigen Ableger der Syberia-Reihe werden von den Fans nicht nur wegen der Story und der Atmosphäre, sondern auch wegen dem stimmigen Soundtrack geschätzt. In rund zweieinhalb Wochen bringen Microids und Astragon mit Syberia 3 den nächsten Teil der Serie auf den Markt. Anlässlich der baldigen Veröffentlichung haben die Macher nun ein neues Video online gestellt, das euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Musik im Spiel liefert.

Die musikalische Untermalung für Kates neues Abenteuer wird auch diesmal vom israelisch-amerikanischen Komponisten Inon Zur beigesteuert, der bereits die Musik für Syberia 2 schrieb. Der Clip, den ihr euch im Anschluss an diese News zu Gemüte führen könnt, enthält die drei Kompositionen „Kate and the Youkols“, „Valsembor's Lakeshore“ und „Destiny Awaits“. Syberia 3 wird hierzulande ab dem 20. April dieses Jahres für PC und die Xbox One erhältlich sein.