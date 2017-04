Spielwiese Podcast #29: Nintendo Switch und PSVR im Praxistest

Switch

In Folge 29 des Spielwiese Podcasts sprechen GG-User und Gastgeber Alex aka Sothi und GG-User und Ur-Co-Moderator Kai aka kawie über die Nintendo Switch und PSVR. Nachdem in Folge 22 (PSVR) und Folge 26 (Switch) noch eine theoretische Diskussion erfolgte, sind nun die ersten Praxistests erfolgt. Dabei widmete sich Kai der Hybrid-Konsole aus dem Hause Nintendo und Alex dem virtuellen Erlebnis aus dem Hause Sony. In Folge 29 tauschen sie sich nun aus und klären unter anderem folgende drängende Fragen:

Wie tragbar ist Nintendos Preispolitik? Hat Kais Display bereits erste Kratzer? Welche BT-Geräte stören die Joycon? Wie gut ist das neue Zelda denn nun wirklich? Und: Musste sich Alex beim Resident Evil-spielen bereits der Motion Sickness (oder wahlweise dem Wahnsinn) ergeben? Den Link zu dem rund 80-minütigen Podcast findet ihr in der Quelle.