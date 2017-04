PC XOne PS4 Linux MacOS

Links die Unterwassermine, rechts die zu untersuchende Pflanze.

Schiffbruch mit Drohne

Der Hintergrund ist einfach, aber stimmig gezeichnet.

Unterwasserminen und Kampfdrohnen

Batterien sind wichtig, damit das Sonar und die Harpune funktionieren.

Fazit

Survival-Abenteuer

Einzelspieler

unter Aufsicht auch für Kinder geeignet

Preis am 5.4.2017: 7,99 Euro (auch für PC und Xbox One verfügbar)

In einem Satz: Tauchabenteuer in finsteren Gewässern

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Wenn euer wissenschaftlicher Einsatz in einer Katastrophe endet und ihr hilflos unter der verseuchten Wasseroberfläche in der Tiefsee umhertreibt, kann es schnell zur Schnappatmung kommen. Genau dies geschieht in, einem Unterwasser-Entdeckungs-Adventure mit Horrorelementen. Ob das Spiel was taucht (kleiner Scherz am Rande!) klären wir im Check.Wir schlüpfen in die Rolle des Wissenschaftlers Dr. Bailey, der Proben seltener Tiefseepflanzen aus einem vergifteten Unterwassergebiet entnehmen muss. Eine Routine-Operation, die allerdings schnell aus dem Ruder läuft. Kurz nachdem unsere Unternehmung startet, erleiden wir mit unserem U-Boot Schiffbruch und sind auf uns allein gestellt. Unser einziger Begleiter ist die Unterwasserdrohne ATMA, die uns bei der Fortbewegung und bei einigen anderen Dingen hilfreich zur Seite schwimmt. Einfach auftauchen und uns retten lassen funktioniert nicht, da wir dazu den Weg durch die tödliche Säure-Zone nehmen müssten. Somit führt unser Weg nach unten, runter in die pechschwarze Tiefe.Die Drohne steuern wir mit dem linken Stick, ähnlich einem Cursor, und geben so den Weg vor, dem wir in kurzem Abstand automatisch folgen. Per Knopfdruck aktivieren wir das Sonarsystem, das uns die zu erreichenden Pflanzen, aber auch Gefahren anzeigt, die die dunkle 2D-Welt verbirgt. Ziel des Spiels ist es, im jeweiligen Gebiet alle Proben einzusammeln und damit das Levelende zu triggern. Ihr begebt euch innerhalb der 40 Levels auf eine Reise durch enge Gewölbe, verrostete Wracks oder verfallenene Forschungsstationen.Damit das bestmöglich gelingt, benötigen wir zum einen Sauerstoff und zum anderen Energie für unsere Drohne. Diese Ressourcen finden wir in Form von Sauerstoffflaschen und Batterien verstreut am Meeresboden oder in Höhlen, in die wir uns vorarbeiten müssen. Dafür räumen wir mit Hilfe der kleinen Drohnenharpune Felsen aus dem Weg oder sprengen uns mit dem gefundenen Dynamit Wege frei. Dabei solltet ihr auf den Steinschlag achten, der meist tödlich ist. Diese kleinen Rätseleinlagen kommen im Laufe des Spiels häufiger vor, sind allerdings nicht sehr fordernd.Das Spiel lebt von seiner Atmosphäre und dem beklemmenden Gefühl der absoluten Dunkelheit, die nur durch den schwachen Schein unserer Drohne durchbrochen wird. So erscheinen vergessene, aber immer noch sehr gefährliche Unterwasserminen, die wir umkurven müssen. Laser nehmen uns ins Visier und feuern auf uns, ebenso wie die ziellos umherschwimmenden Kampfdrohnen längst vergessener Kriege.Darüber hinaus wirkt das Spiel aber recht blutleer. Andere Gefahren in Form von Meeresgetier oder ähnlichem begegnen uns nicht, auch sonst gibt es, bis auf den Weg zum Ziel, wenig zu meistern. Richtige Spannung entfaltet sich noch in den Fluchtlevels, in denen wir vor einer giftigen Flut davonschwimmen, oder wenn die Anzeige für Sauerstoff in den roten Bereich rutscht, aber weit und breit kein so dringend benötigtes Fläschchen Atemluft zu finden ist. Geht euch die Luft aus, kommt der Titel des Spiels zu tragen. Eine Anoxämie ist nämlich einevöllig unzureichende Sauerstoffsättigung des Blutes, das heißt eine hochgradige Hypoxämie , die tödlich enden kann.Mit Anoxemia erhaltet ihr einen in seiner Einfachheit recht gutes Abenteuerspiel, das mit vier bis fünf Stunden Länge bei geringem Kaufpreis solide Kaufanreize bietet. Allzuviel Abwechslung dürft ihr allerdings nicht erwarten. Die Klangkulisse ist gut gemacht und steuert ihren Teil zur beklemmenden Atmosphäre bei, ebenso wie der ruhige Soundtrack. Die Rätseleinlagen, wenn wir sie denn so nennen wollen, passen auch ins Konzept, sind aber nicht von Belang. Einzig das Bewältigen der Levels hält euch bei der Stange. Thalassophobiker sollten eventuell auch die Finger von dem Titel lassen.