Nintendo Switch: Angedockte Handheld-Einheit kann sich offenbar durch die Hitze verformen

Switch

Die Handheld-Einheit der Nintendo Switch kann sich offenbar verformen, wenn sie zu lange in der Dockstation betrieben wird. Das zumindest will der Reddit-Nutzer _NSR festgestellt haben, der seine These durch entsprechende Bilder untermauerte. In seinem Beitrag schrieb er:

Es wird schon ziemlich heiß, wenn man bedenkt, wie klein das System ist. Und wenn man Breath of the Wild für einen langen Zeitraum auf dem großen Bildschirm spielt, wird es für das Gerät vielleicht zu viel. Ich frage mich, ob das Problem nicht mit der Dockingstation zusammenhängt. Das Gerät war die meiste Zeit drin und es muss im Desktop-Betrieb mehr leisten. Glücklicherweise hat es auf die Spielbarkeit keine Auswirkung. Das Fehlen eines Laufwerks ist definitiv eine gute Sache.

Unter dem Bild haben verschiedene Nutzer ihre Theorien geteilt und unter anderem ein Problem mit der Batterie als mögliche Ursache aufgeführt. Der Nutzer Falco9805 berichtet, dass er bei seiner Handheld-Einheit Ähnliches bemerkte und das Gerät zur Reparatur einschickte. Auf Twitter meldeten sich inzwischen noch weitere Switch-Besitzer mit dem Problem zu Wort. Andere Nutzer konnten bei ihren Geräten hingegen keine Veränderungen feststellen. Es könnte sich also um einen Produktionsfehler handeln. Nintendo hat sich bisher nicht dazu geäußert.