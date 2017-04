GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x Torment - Tides of Numenera für PC

PC XOne PS4 Linux MacOS

Die offizielle Planescape-Lizenz hat inXiles Torment - Tides of Numenera (im Test: Note 8.0 ) nicht. Das unter Leitung von, der schon an Planescape maßgeblich beteiligt war, und vonEntwicklerstudio umgesetzte Rollenspiel atmet den Geist des Vorbildsaber durch jede Pore. Viele Dialoge, eine stark ausgeprägter Hang zu Story und ausgefallenen Ideen, ein RPG alter Schule, wie sich das die meisten Fans des Quasi-Vorgängers wohl gewünscht haben. Mit dieser Meinung oder der guten Note im GamersGlobal-Test stehen wir gewiss nicht allein da Was haltet ihr von der Idee, schon bald selbst in Torment - Tides of Numenera unzählige Dialogtexte zu wälzen und die mit zahlreichen Wegzweigungen versehene Geschichte zu erleben? Das gefällt euch? Dann gefällt es euch womöglich noch mehr, dass ihr dafür nicht einen Cent bezahlen müsst – wenigstens die drei unter euch, die bei unserer heutigen Blitzaktion am Ende das notwendige Quentchen Glück bei der Auslosung haben. Genau drei Codes für die Steamversion von Torment könnt ihr nämlich in dieser Blitzaktion gewinnen.Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar unter dieser News zu hinterlassen, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr einen der Keys gewinnen wollt. Tut ihr das bis zum Ende der Blitzaktion, heute, Sonntag, den 9. April um 23:59 Uhr, landet ihr automatisch im Lostopf, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen. Eine weitere Voraussetzung müsst ihr jedoch erfüllen. Ihr müsst den Kommentar nämlich als registrierter User posten, um eine Chance auf den Gewinn zu haben. Solltet ihr noch kein User-Konto bei uns haben, könnt ihr das aber innerhalb weniger Minuten auf dieser Seite nachholen und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchanchen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion erfolgt am Montag Vormittag.Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!