For Honor: Ubisoft reagiert auf Kritik und entschärft In-Game Währung

PC XOne PS4

For Honor ab 39,89 € bei Amazon.de kaufen.

Für das Geschäftsmodell im Mittelalter-Schwertkampfspiel For Honor musste Ubisoft viel Kritik einstecken - mehr dazu in unserer News (Ubisoft verteidigt sich gegen Kritik an Freischaltsystem und Ingame-Shop). Spieler warfen dem Publisher Abzocke vor, da das Spiel zum Vollpreis verkauft wird, die für Freischaltungen nötige Spielwährung "Stahl" aber knapp sei und ebenfalls für Echtgeld angeboten wird. Ein Spieler hatte sich im offiziellen Forum gar die Mühe gemacht auszurechnen, dass ohne Zuzahlung erst nach 2,5 Jahren alle kosmetischen Items freigeschaltet wären. Dabei wurde von einer täglichen Spielzeit von ein - zwei Stunden an fünf - sieben Tagen pro Woche ausgegangen.

Nun hat Ubisoft reagiert und es Spielern erleichtert kostenlos an Stahl zu gelangen. Dazu wurden die Belohnungen für tägliche Quests, sogenannte Orders, spürbar erhöht. Ubisoft zufolge resultieren die Änderungen in einem Zuwachs von 45 Prozent auf das Stahl-Einkommen in den ersten zwei Spielstunden an jedem Tag.

Die Menge an Stahl, die ihr für reguläre Matches bekommt wird um 25 Prozent erhöht

Der Stahl aus Daily Orders wird um 33 Prozent erhöht

Der Stahl aus Side Orders wird um 50 Prozent erhöht

Community Orders werden jetzt mit 2000 Stahl, statt wie bisher 500 - 1000 belohnt

Um Serverprobleme in der vergangenen Woche zu kompensieren, bekommt außerdem jeder Spieler drei Tage kostenlosen Champion-Status. Die Maßnahme scheint aber nicht alle Spieler zu begeistern: im offiziellen Forum wird auch nach der Änderung noch anhaltende Kritik geäußert.