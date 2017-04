Legacy: Peter Molyneux bezeichnet sein neues Spiel als „etwas ganz anderes"

PC

In seinem ersten Interview seit über einem Jahr hat Spieledesigner Peter Molyneux mit dem Online-Magazin Glixel über sein neues Spieleprojekt gesprochen. Nachdem der 57-jährige mit seiner Firma 22 Cans im Herbst das 3D-Adventure The Trail veröffentlichte, habe man an den Arbeiten zu Legacy, so der derzeitige Arbeitstitel, begonnen. Es sei wie damals bei Populous: er versuche eine Idee umzusetzen und schaue, ob sie funktioniere. Allerdings sei Legacy ganz anders als alles, was er bisher gemacht habe. Einem Genre sei das Spiel nach derzeitigem Stand nicht zuzuordnen.

Tiefergehenden Fragen wich Molyneux im Interview jedoch aus, "Es wäre ein Fehler darüber zu sprechen," sagt der Brite. Auch, für welche Plattform der Titel erscheinen werde, konnte der Engländer nicht verraten. Er würde der Einfachheit halber zunächst für Maus-Unterstützung programmieren. Ein Multiplattform-Spiel sei aber durchaus möglich. Im Interview mit Glixel spricht Molyneux des Weiteren über den für ihn überraschenden Erfolg von The Trail, seine Empathie für No Man's Sky und seine Vorlieben für Virtual Reality. Ferner blickt er auf seine lange Karriere in der Spielebranche zurück. Das komplette Interview (Englisch) könnt ihr hier nachlesen.