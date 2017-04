Spider-Man: PS4-Exklusivtitel von Insomniac Games soll 2017 kommen

PS4

Letztes Jahr auf der E3 exklusiv für die PS4 angekündigt, war es um Spider-Man in den vergangenen Monaten wieder ruhiger geworden. Insomniac Games hält sich derzeit noch bedeckt, sei es nun bezüglich der Spielinhalte oder der Story. Lediglich ein Anfang des Januar bekannt gewordener Eintrag in der IMDB verrät, dass es Spidey in seinem neuen Spiel mit dem Green Goblin zu tun bekommen wird (siehe auch Offenbar erste Story-Details durch IDMB-Eintrag durchgesickert) – sollten diese Angaben denn stimmen.

Während Sony und Insomniac Games vermutlich planen, erst auf der kommenden E3 im Juni mit neuen Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen, hat Ryan Penagos, seines Zeichens Vice President und Executive Editor bei Marvel, nun aber zumindest schon mal den Erscheinungszeitraum auf 2017 eingegrenzt. Weitere Details zu der Comic-Versoftung nannte er jedoch nicht.