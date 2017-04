Yakuza 0 live auf Twitch TV: Termin & Teaser-Video

PS3 PS4

Unsere mengenfinanzierenden Japanophilen (aka Crowdfunder) haben es möglich gemacht: Folge 31 des Yakuza 0-Letsplays findet live auf Twitch TV statt, und zwar am Donnerstag, 6.4., 20:30 (bis etwa 22:00 Uhr). Der Termin wurde gemeinsam mit den Spendern ermittelt, aber es können sofort alle User zuschauen. Und für die, die beim Letsplay nicht regelmäßig oder gar nicht dabei sind, wird es es am Anfang selbstverständlich eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse geben.

Danach geht es live weiter mit Majima-san, einem Cabaret-Betreiber wider Willen, Ex-Yakuza und verhinderter Yakuza-Rückkehrer, der nebenbei blinde Frauen rettet, sich mit japanischen Gangstern und chinesischen Raufbolden prügelt, neben seinem gesitteten "The Grand"-Großclub neuerdings auch einen kleinen Cabaret Club leitet (inklusive Hostessen-Verwaltung), sich aber auch gerne mal schlüpfrige Videos anguckt und jedem, der irgendwie ein Problem hat unterwegs, gerne entweder behilflich ist oder auf die Nase haut.

Wir "garantieren" euch eine vergnügliche Stunde am Donnerstag mit Fremdschäm-Einlagen und Fassunglosigkeit ob der Orientierungslosigkeit unseres Yakuza-0-Spielers. Oder wird Jörg alle überraschen und auf Anhieb in die richtige Richtung loslaufen, wann immer sich die Chance dazu bietet?

Wer am Donnerstag keine Zeit hat, sieht Folge 31 als (leicht gekürztes) Video am Freitagnachmittag, Folge 32 bereits am Freitagabend. Nicht-Spender müssen wie immer 48 Stunden warten auf beide Videos, der Live-Event ist hingegen live für alle.

Im Teaser-Video fasst Jörg das, was ihr gerade gelesen habt, noch mal zusammen und verrät euch außerdem, was in dem Päkchen ist, das da anfangs mutterseelenallein auf den Straßen Osakas steht.

Viel Spaß beim Gucken und hoffentlich bis Donnerstagabend!