Skylar & Plux: 3D-Platformer hat einen Release-Termin // Neues Gameplay-Video veröffentlicht

PC XOne PS4

Das Entwicklerstudio Right Nice Games und der Publisher Grip Games haben mit einem neuen Gameplay-Trailer den Veröffentlichungstermin des kommenden 3D-Platformers Skylar & Plux - Adventure on Clover Island bekanntgegeben. Das Spiel wird laut dem Clip ab dem 19. Mai dieses Jahres zum Preis von 14,99 Euro für PC (Steam), Xbox One und die PS4 erhältlich sein.

Skylar & Plux - Adventure on Clover Island basiert auf der Unreal Engine 4 und stellt laut den Entwicklern eine Hommage an die beliebten Plattformer des vergangenen Jahrzehnts dar. Ihr schlüpft in die Rolle des namensgebenden Protagonisten Skylar, eines flinken und mutigen Helden, der gemeinsam mit seinem gefiederten Sidekick Plux Owlsley den fiesen Roboter CRT davon abhalten muss, die Insel zu erobern und ihr Zuhause in ein Ödland zu verwandeln.

Im Spiel erkundet ihr mit Hilfe eines Jetpacks verschiedene Schauplätze (darunter auch Vulkan-, Schnee- und Wüstenlandschaften) und lüftet mit Hilfe einer Zeitkugel deren geheimnisvolle Vergangenheit. Im Verlauf des Spiels greift ihr auf verschiedene Gadgets zurück, darunter auch ein Magnethandschuh, mit dem ihr Hindernisse aus dem Weg räumen, schwer erreichbare Plattformen heranziehen oder auch die Geschosse der angriffslustigen CRT-Bots gegen sie selbst einsetzen könnt. Weitere Gameplay-Videos zum Spiel findet ihr in den Quellenangaben.