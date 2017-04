Agents of Mayhem: Volition zeigt neuen Trailer und verrät den Release-Zeitraum

PC XOne PS4

Im Juni vergangenen Jahres haben Volition, das Studio hinter der Saints-Row-Reihe und der Publisher Koch Media das Open-World-Action-Adventure Agents of Mayhem (Preview) angekündigt. Einen Release-Termin gibt es für den Titel zwar bis heute nicht, allerdings wurde mit einem frischen Trailer nun zumindest ein Veröffentlichungszeitraum genannt. Demnach wird das Spiel im August dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist laut dem Studio, zumindest derzeit, nicht geplant.

Agents of Mayhem ist im selben Universum wie die Saints-Row-Serie angesiedelt, wartet aber mit einem wesentlich bunteren Grafikstil auf. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines der Agenten der Spezialeinheit Mayhem (Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds) die es mit der Superschurken-Organisation Legion (League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations) aufnehmen muss. Der aus der Saint Row bekannte Humor soll auch hier nicht zu kurz kommen.

Der neue Trailer zum Spiel ist bereits am Wochenende zu früh im Netz aufgetaucht und wurde vor wenigen Stunden von Volition nun auch offiziell in HD-Qualität veröffentlicht: