Asura: Roguelike mischt indische Mythologie mit prozeduralem Fertigkeiten-Baum

PC Linux MacOS

Die Ogre Head Studios, ein zweiköpfiges Team aus Indien, versuchen mit Asura ein Action-Rollenspiel mit indischer Mythologie und neuen Wegen bei der Charakterentwicklung zu kreuzen. In dem ursprünglich als Trading-Card-Game geplanten Action-Rollenspiel schlüpft ihr in die Rolle des titelgebenden Helden. Dieser wurde von den Daevas, zwielichtigen Göttern, zu unrecht verbrannt. Nun kehrt Asura als eine dämonische Reinkarnation mit enormen Stärken zurück und will sich an den Göttern rächen. Ihr schlagt euch durch fünf zufällig generierte Festungen, räumt allerlei Gegner – ebenfalls aus der indischen Mythologie – aus dem Weg und sammelt neue Ausrüstungsgegenstände, mit denen ihr gegen die Endbosse bestehen müsst.

Durch das erfolgreiche Durchspielen könnt ihr zudem drei weitere Dämonen freischalten, die ihre eigenen Besonderheiten mitbringen. Bei der Charakterentwicklung setzen die Entwickler auf einen prozeduralen Fertigkeiten-Baum, in dem mehr als 80 Fertigkeiten zur Verfügung stehen. Dieser Skilltree verändert sich während des Spielens fortlaufend und fordert so eine gewisse Flexibilität beim Leveln.

Ab 14. April kann das ungewöhnliche Action-Rollenspiel für Windows-PC, MacOS und Linux bei GOG und Steam erworben werden. Der Gameplay-Trailer zeigt erste Spieleindrücke, die an die großen Vorbilder wie Path of Exile, Torchlight oder Grim Dawn erinnern.