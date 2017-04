Project Scorpio: Details zu den Spezifikationen angeblich noch diese Woche

XOne

Aktuellen Meldungen zufolge wird es angeblich noch diese Woche erste konkrete Details zu den Spezifikationen der kommenden Microsoft-Konsole Project Scorpio geben. So will die Website Windows Central erfahren haben, dass die Redaktion eines nicht näher genannten, großen Videospielemagazins kürzlich den Redmonder Hersteller besuchte, um einen ersten Blick auf das Innenleben des neue Systems zu werfen. Dabei wurden auch erste Titel präsentiert.

Laut dem Bericht konnten die Redakteure das noch nicht offiziell angekündigte Forza Motorsport 7 bestaunen, das auf dem neuen Gerät in 4K lief. Laut Windows Central könnte die Vorstellung der Konsole bereits am Donnerstag erfolgen. Das Microsoft für diese Woche Neuigkeiten zu Project Scorpio geplant hat, bestätigte auch der bekannte Insider shinobi602‏. Dieser twitterte auf seinem Account gestern: „Ja, die Scorpio-Details kommen nächste Woche. Die Hardwarekonfiguration klingt verdammt beeindruckend“.

Laut einem weiteren Bericht von Windows Central soll Forza Motorsport 7 auch bereits in den kommenden Woche als Headline-Titel für die Project Scorpio offiziell vorgestellt werden. Die Website beruft sich hier auf mehrere Quellen, die über entsprechendes PR-Material verfügen sollen. Laut diesem plant Microsoft Spiele, wie Forza Motorsport 7, Crackdown 3 und State of Decay 2 für die Demonstration der Leistungsfähigkeit der neuen Konsole zu nutzen. Die Liste umfasst noch weitere Titel, darunter das neue Call of Duty, FIFA und Madden, sowie auch Battlefront 2 und Red Dead Redemption 2. Alle diese Spiele sollen in 4K laufen.

Darüber hinaus heißt es, dass die Scorpio beim Launch auf eine umfangreiche Bibliothek von bereits erschienenen Titeln zurückgreifen wird, die schon auf der Xbox One eine dynamische Auflösung zwischen 900p und 1080p bieten und auf der Scorpio auf 4K hochskalieren werden.