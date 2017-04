Retrokompott Folge 36: Internationale Wirtschaft Teil 2

Die Ausgabe Nummer 36 des Retrokompott-Podcasts "Internationale Wirtschaft Teil 2" setzt thematisch den vorherigen Podcast Retrokompott Folge 35: Internationale Wirtschaft Teil 1 fort. Herausgeber Patrick Becher und Robin Lösch holen sich dazu erneut die Unterstützung des GG-Users Vultejus, der bereits in der Retrokompott Folge 30 "Wirtschaftssimulationen" sein Wissen um dieses Genre bezüglich deutscher Produktionen preis gab. Vultejus startet dabei mit Theme Park aus dem Jahre 1994 und spricht des Weiteren unter anderem über Colonization und Transport Tycoon. Der Themenblock schließt im Jahre 2000 mit Spielen wie Airline Tycoon und Business Tycoon. Der anderthalbstündige Thementeil wird auch diesmal durch die bekannten Kategorien mit Unterstützung von Selmar, Fabskimo und Bonnadinho und auch mit vielen Audioanteilen von Zuhörern erweitert. Der Podcast bringt es in dieser Folge auf fast neun Stunden Spielzeit und könnte euch daher etwas an "Sitzfleisch" abverlangen, sofern ihr diesen im Sitzen hört. Durch die mögliche Kapitelauswahl im Webplayer könnt ihr aber relativ komfortabel selektiv hören oder den Podcast nach eurem Geschmack splitten.

Der diesmal sehr üppige Interviewteil mit Rüdiger Rinscheid bietet euch ein über zweistündiges Gespräch mit dem Gründer der German Design Group. Rinscheid ist mit der Design Group unter anderem für Strategie-Spiele wie Rings of Medusa verantwortlich. Seine Firma steht heute, jenseits von Computerspielen, weiterhin für Kompetenz in Sachen Strategie-/Taktik-Spiele. Allerdings beschränkt sich das Schaffen nunmehr auf den deutschsprachigen Support des Brettspiels World in Flames.

Die kommende Folge Nummer 37 befasst sich mit einer der bekanntesten deutschen Spieleschmieden der 1990er Jahre, Rainbow Arts. Sie wird am 14.4.2017 ab 22.00 Uhr live aufgezeichnet. Über den Broadcasting-Dienst mixlr.com könnt ihr nach Installation direkt mit den Podcastern interagieren. Ohne Softwareinstallation ist das Zuhören und Lesen unter dem angegebenen Link aber kostenfrei möglich. In der Mitte April ausgestrahlten Folge könnt Ihr im Interviewteil mit einem Beitrag vom Gamersglobal-Chefredakteur Jörg Langer rechnen. In der Auflistung des Podcasts wird darauf hingedeutet, dass das Interview einen zweiten, zum späteren Zeitpunkt ausgestrahlten, Teil enthält.