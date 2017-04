Rad Rodgers: THQ Nordic übernimmt Marke - Ultimate Edition angekündigt

PC XOne PS4

Wie der Game Director Frederic Schreiber in einem Rundschreiben an die Backer von Rad Rodgers mitteilt, hat THQ Nordic die Marke von Slipgate Studios erworben. Slipgate Studios hatte das Spiel noch unter dem Studionamen Interceptor Entertainment per Kickstarter finanziert. Gleichzeitig kündigt Frederic Schreiber eine erweiterte Ultimate Edition an, die auch als Retail-Version für PC, PS4 und Xbox One in den Handel kommen soll. Alle Besitzer der jetzigen Version werden kostenlos upgraden können.

Rad Rodgers ist ein stark an Klassiker wie Ruff’n’Tumble, Jazz Jackrabbit und Commander Keen angelehnter Plattformer, dessen erste Episode (World One) am 1.12.2016 veröffentlicht wurde. Durch die Akquisition von THQ Nordic ist nun die weitere Finanzierung gesichert.