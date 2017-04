Days Gone: Händler listet den PS4-exklusiven Titel mit Release-Termin

PS4

Days Gone ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mit Days Gone (angespielt) hat Sonys hauseigenes Bend Studio auf der E3 im vergangenen Jahr einen vielversprechenden Titel präsentiert, der allerdings bisher offiziell keinen konkreten Termin erhielt. Nun hat der österreichische Händler Games Only das Spiel in sein Portfolio aufgenommen und die Produktseite auch mit einem Veröffentlichungsdatum versehen.

Laut dem Eintrag soll der PS4-exklusive Titel demnach am 22. August auf den Markt kommen. Der 22. ist ein Dienstag (in den USA ein gängiger Release-Tag). Abwegig wäre das nicht, zudem Sony auf der diesjährigen E3 in Los Angeles noch kräftig Werbung für den Titel machen kann. Natürlich könnte es sich auch um einen Platzhalter handeln, ihr solltet die Angaben also vorerst mit Vorsicht genießen. Sobald Sony hier konkret wird, lest ihr es natürlich auch bei uns.