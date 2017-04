Bungie Studios: Destiny soll trotz Nachfolger weiterhin unterstützt werden

Mit Destiny 2 haben Bungie Studios und Activision kürzlich offiziell den Nachfolger zum 2014 veröffentlichten Online-Shooter Destiny (Testnote: 8.0) für PC und Konsolen angekündigt (mehr dazu hier: Destiny 2: Termin bekannt, PC-Version bestätigt, Ankündigungstrailer). Auch wenn größere Events, wie das zuletzt gestartete „The Age of Triumph“ für den Erstling in Zukunft nicht mehr geplant sind, versicherte der Community-Manager David „DeeJ“ Dague gegenüber den britischen Kollegen von Games Radar, dass der Titel weiterhin unterstützt wird:

Wir feiern zwar den Abschluss des ersten Destiny-Abenteuers, das bedeutet jedoch nicht, dass es nun mit dem Titel zu Ende geht. Destiny wird weiterhin für die Spieler verfügbar bleiben und wir planen das Spiel für eine absehbare Zeit weiter zu unterstützen. Auch wenn wir mit der Veröffentlichung von The Age of Triumph das Gefühl haben, das Ende in dem Vorgänger erreicht zu haben, werden wir keinesfalls dem Titel die Lichter ausknipsen.