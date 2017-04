Bayonetta: 8-Bit-Version wieder auf Steam spielbar - PC-Umsetzung des ersten Teils möglich

360 PS3 WiiU

Wie schon 2015 bietet Sega auch in diesem Jahr zum ersten April eine kostenlose 8-Bit-Version seines Actionspiels Bayonetta via Steam an. Die erneute Veröffentlichung dient allerdings diesmal einem bestimmten Zweck, denn die Bilder der beiden Achievements des Titels „In the Face“ und „High Score“ verweisen auf eine Teaser-Website des Publishers hin, auf der ein Countdown gestartet wurde. Dieser läuft am 11. April 2017, um 12:00 Uhr (deutscher Zeit) ab und sorgt schon für mächtig Spekulationen unter den Fans.

Die Zahlen in der entdeckten URL sega.com/14111219 weisen auf den Geburtstag der Heldin hin (19. Dezember 1411). Was genau Sega nach dem Ablauf der Zeit ankündigen, oder zeigen wird, ist zwar unklar, vermutet wird aber eine PC-Umsetzung des ersten Bayonetta-Spiels (der zweite Teil wurde bekanntlich von Nintendo finanziert). Ob das wirklich der Fall ist, bleibt abzuwarten. Sobald Sega die Katze aus dem Sack lässt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.