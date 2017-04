Project Scorpio: Vorstellung für diese Woche bestätigt & Uhrzeit bekannt

XOne

Vor wenigen Tagen tauchte im Netz das Gerücht auf, dass Microsoft kürzlich die Redaktion eines großen Spielemagazins eingeladen hatte, um die Leistungsfähigkeit seiner neuen Konsole Project Scorpio zu demonstrieren (mehr dazu hier: Project Scorpio: Details zu den Spezifikationen angeblich noch diese Woche). Am Donnerstag, den 6. April, sollte die Hardware dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nun wurde das Ganze auch offiziell bestätigt.

Bei dem besagten Redaktion handelt es sich demnach um die britischen Kollegen von Digital Foundry, die dazu einen entsprechenden Tweet veröffentlicht und auch gleich die konkrete Uhrzeit für die Präsentation bekanntgegeben haben. In der kurzen Nachricht heißt es dazu:

Um alle Spekulationen aus der Welt zu schaffen: An diesem Donnerstag, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) wird Digital Foundry exklusiv die Xbox Scorpio enthüllen.

Ob die Redaktion auch das Gehäuse der Konsole zeigen oder sich nur, wie zuvor spekuliert, auf das Innenleben des Systems beschränken wird, ist nicht bekannt. Auch ist unklar, ob Präsentationen irgendwelcher Spiele (wie etwa Forza Motorsport 7 oder Red Dead Redemption 2 in 4K) geplant sind. Man darf also durchaus gespannt sein, was uns da an Infos erwartet.