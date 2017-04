Horizon - Zero Dawn: Entwickler sprechen über einen potentiellen Nachfolger

PS4

Nachdem Sonys Entwicklerstudio Guerilla Games mit dem im Februar veröffentlichten Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) einen durchschlagenden Erfolg feierte (der Titel verkaufte sich innerhalb der ersten zwei Wochen mehr als 2,6 Millionen Mal), haben sich die Verantwortlichen nun auch zu einem potentiellen Nachfolge geäußert. In einem Interview mit den US-Kollegen von Game Informer (via WCCFTech) sagte der Narrative Director John Gonzalez:

Wir sind von den Reaktionen der Spieler auf die Geschichte des Spiels und der emotionalen Verbindung der Fans zur Protagonistin Aloy einfach überwältigt. Sollten wir eine Fortsetzung beschließen, wäre unser höchstes Ziel diese Verbindung zu ehren, indem wir unser Möglichstes tun, um eine ähnlich tiefgreifende Geschichte zu erschaffen. Wir füllen uns verpflichtet, die Zeit zu ehren, die Spieler in Horizon - Zero Dawn investiert haben. Das Letzte, was wir wollen, ist, die Leute zu enttäuschen, die das Spiel so leidenschaftlich unterstützten.

Wie Game Director Mathijs de Jonge hinzufügte, habe man sehr viel Lob für die Vielfalt der Spielwelt und die Spielerfahrung im Allgemeinen bekommen. Allerdings sei man sich auch dessen bewusst, dass es im Spiel einige Dinge gibt, die noch verbesserungswürdig wären. Dies sei angesichts der Größe des Spiels unvermeidbar gewesen. „Wir schauen uns jede Kritik genauer an. Das ist ein Teil unserer Pläne für die Zukunft von Horizon“, so der Entwickler.