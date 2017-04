We Happy Few: Filmumsetzung des Action-Adventures angekündigt

PC XOne Linux MacOS

Das im Juli vergangenen Jahres in die Steam-Early-Access-Phase gestartete dystopische Action-Adventure We Happy Few (Preview) wird laut dem Bericht des US-Branchenblatts Variety für die große Leinwand umgesetzt. Die Produktion sollen die beiden Firmen Gold Circle Entertainment und dj2 Entertainment übernehmen. Gold Circle hat in der Vergangenheit unter anderem Filme, wie My Big Fat Greek Wedding, sowie die Pitch-Perfect-Serie produziert und arbeitet derzeit an Pitch Perfect 3. Dj2 ist aktuell in die Verfilmungen von Sleeping Dogs (Testnote: 7.5), Sonic the Hedgehog, Blacklight - Retribution, Hawken und Life is Strange (Testnote: 8.0) involviert.

We Happy Few versetzt euch in eine dystopische, retrofuturistische Welt der 60er-Jahre. Die Geschichte dreht sich um die englische Stadt Wellington Wells, deren Bewohner, isoliert vom Rest der breiten Öffentlichkeit des Landes, von der Regierung mit einer glücklich machenden Droge, genannt „Joy“, im Zustand der dauerhaften Glückseligkeit gehalten werden. Ihr übernehmt die Rolle eines der Bewohner, der sich illegal aus der Wirkung des berauschenden Medikaments befreit. Nachdem ihr euch in der harten Realität wiederfindet, gilt es nun herauszufinden, warum aus eurer Stadt ein bizarres Open-Air-Gefängnis wurde.

Welche Schauspieler in der Verfilmung von We Happy Few involviert sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Aktuell suchen die beiden Produktionsfirmen noch nach geeigneten Drehbuchautoren, die die Geschichte des Spiels für die Filmadaption umsetzen. Laut Dmitri Johnson, dem CEO von dj2 Entertainment, will man einen Film abliefern, der dem Ausgangsmaterial treu bleibt, aber gleichzeitig auch die Fans überrascht. Sobald weitere Details zur Verfilmung bekannt werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns. Die Originalmeldung findet ihr unter dem Quellenlink.