Total War - Warhammer 2 für dieses Jahr angekündigt (Upd.)

PC

1.4. 11:00 Uhr: News aktualisiert mit weiteren Infos.

Gestern hat Sega offiziell den zweiten Teil zu Total War - Warhammer (im Test: Note 9.0) angekündigt. Total War - Warhammer 2 soll noch 2017 für den PC erscheinen, einen genaueren Releasezeitraum gibt es aktuell noch nicht.

Total War - Warhammer 2 spielt auf den Kontinenten Lustria, Naggaroth, Ulthuan und den Südlanden. Schiffskämpfe wird es geben, aber nur in Form von ausgewürfelten Automatikschlachten. Vier neue, sich laut Creative Assembly merklich anders spielende Völker geben den Ton in ihrem jeweiligen Gebiet an (zumindest, wenn ihr erfolgreich mit ihnen seid): Bekannt sind aktuell die Hochelfen, die Dunkelelfen sowie die Echsenmenschen, während die vierte Partei derzeit noch von Entwickler Creative Assembly unter Verschluss gehalten wird, aber zu 99,9% aus den rattenähnlichen Skaven bestehen wird.

Über die Spielwelt soll der Große Mahlstrom ziehen (Vortex im Original), der einst von den Hochelfen zur Abwehr einer dämonischen Invasion erschaffen wurde. Jede der vier Parteien hat ein eigenes Spielziel, doch jedes hängt mit dem Mahlstrom zusammen: Entweder sollt ihr ihn mithilfe von Ritualen kontrollieren oder außer Kontrolle bringen. Der Hersteller verspricht die bislang komplexeste Kampagnen-Erfahrung und eine Endgame-Phase voller Höhepunkte und aufregender Ereignisse sei. Und:

Total War - Warhammer 2 wird das erste Spiel der Serie sein, bei dem euch die KI im Endgame das Ziel wegschnappen kann.

Besonders interessant klingt folgendes Versprechen: Mehrere Wochen ("aber nicht Monate") nach dem Release von Total War - Warhammer 2 soll eine kostenlose Content-Erweiterung erscheinen. Diese bringt eine Kampagnenkarte, die die Regionen aus der Alten Welt und den neuen Kontinenten kombiniert. Auf dieser Karte dürft ihr dann auch mit sämtlichen Völkern aus den ersten beiden Spielen sowie den DLCs in die Schlacht ziehen. Und zwar solo ebenso wie im Multiplayer. Doch bereits die neue Spielwelt allein soll mehr Provinzen enthalten als die alte, bei ungefähr gleichen Abmessungen.

Direkt unter dieser News seht ihr den offiziellen Ankündigungstrailer. Erste Bilder findet ihr in dieser Galerie.