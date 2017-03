Ken Levine spricht über sein neues Spiel

Bei der britischen Spielemesse EGX Rezzed hat Bioshock-Erfinder Ken Levine während einer Bühnenveranstaltung mit Oli Welsh von Eurogamer.net über das erste Spiel seines neuen Studios Ghost Story Games gesprochen. Er machte noch keine genauen Angaben zur Handlung und ähnlichem, deutete aber an, dass der Titel etwas schwerer werden dürfte als Bioshock Infinite:

Wir sorgen uns weniger darum, das Spielerlebnis möglichst flüssig zu machen. Ich meine, wir haben sehr hart an Bioshock und Bioshock Infinite gearbeitet, damit sie sich möglichst reibungslos spielen lassen. Dieses Mal habe ich mich von Titeln inspirieren lassen, die mit ein wenig Reibung umgehen können, die dich mit ihrer Schwierigkeit und ihrer Funktionsweise herausfordern. Wo nicht alles für dich zurechtgelegt ist. [...] Es wird etwas schwieriger, etwas herausfordernder für den Spieler als unsere letzten beiden Spiele.

Levine hofft, dadurch das Publikum länger ans Spiel fesseln zu können. Er gab an, dass ihm das beim letzten Bioshock gefehlt habe:

Der Anlass für diese Veränderung war, fünf Jahre an einem Spiel gearbeitet zu haben, das die Leute an einem Wochenende durch hatten. Ich bin ein bisschen neidisch auf Spiele wie Civilization, die ich selbst lange gespielt habe. Viele Titel werden heutzutage so konstruiert, dass sie den Spieler möglichst lange binden. Meine Spiele hatten das nie wirklich. Deswegen reizt mich das.