CD Projekt: "The Witcher 4? Wir denken drüber nach!"

CD Projekt hatte bereits vor geraumer Zeit verlauten lassen, dass die Erweiterung Blood and Wine (im Test: Note 9.5) das letzte große Abenteuer vom Hexer Geralt von Riva sein würde. In Stein gemeißelt scheint es dann aber wohl doch nicht zu sein, dass auf The Witcher 3 (im Test) irgendwann doch noch ein vierter Teil der Rollenspielserie aus Polen folgen könnte. Das deutet eine Aussage von Adam Kicinski, President und Co-Geschäftsführer von CD Projekt, an, die er beim Q&A im Rahmen eines Investorenmeetings machte. Konkret sagte er auf die Frage, ob es ein The Witcher 4 geben könnte:

Wir lieben diese Welt sehr. Wir haben 15 Jahre unseres Lebens und eine Menge Geld in sie gesteckt. Wir werden darüber nachdenken.

Ob es also jemals zu einer Fortsetzung kommen wird, bleibt auch damit offen – kategorisch ausgeschlossen, wie im Vorfeld mehrfach von CD Projekt betont, ist ein viertes RPG mit dem weißhaarigen Hexer in der Hauptrolle damit jedoch offenkundig nicht. In Anbetracht der mittlerweile 25 Millionen verkauften Einheiten aller drei bisherigen Witcher-Spiele zusammengenommen, über die wir euch gestern bereits berichtet haben, dürfte bei der letztlichen Entscheidung wohl auch eine Rolle spielen.

Sollte dem aktuell bei CD Projekt in Entwicklung befindlichen Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 jedoch ein vergleichbarer Erfolg beschieden sein wie den Spielen des Hexers, könnte dies wiederum die Entscheidung des in Warschau beheimateten Studios zu Ungunsten eines The Witcher 4 beeinflussen.

Ein kleines Wiedersehen mit Geralt wird es in CD Projekts Free-to-Play-Kartenspiel Gwent geben, das im Laufe dieses Jahres erscheinen soll, nämlich im Rahmen des darin enthaltenen Abenteuermodus. Wie sehr würdet ihr eine Rückkehr des weißen Wolfes im großen Stil begrüßen? Was müsste The Witcher 4 neu oder anders machen, um den überaus gelungenen dritten Teil zu überbieten?