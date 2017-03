Super Bomberman R erhält kostenlosen DLC

Switch

Super Bomberman R (GG-Video: Benjamin und Christoph hauen sich die Bomben um die Ohren) ist einer der Launch-Titel für die jüngst erschienene Konsole Nintendos. Jedoch wurde der neueste Ableger des beliebten Franchises aus dem Hause Konami zunächst eher verhalten aufgenommen (Metacritic Score: 63 / User: 6.6). User empfanden die Steuerung insbesondere im Mehrspieler-Online-Modus als zu hakelig. Doch Konami nahm sich die Kritik zu Herzen und lieferte bereits nach kurzer Zeit zwei Patches nach, die die Probleme angingen.

Nun kündigte der an der Tokioter Börse notierte Entwickler und Publisher einen DLC an. Der genaue Inhalt soll "in den folgenden Tagen" bekanntgegeben werden, allerdings soll er zumindest aus "neuen Stages und Charakteren" bestehen. Besitzer des Spiels dürfen sich freuen, denn der DLC wird komplett kostenlos sein.