Hero-U: Release im Herbst 2017 angestrebt

PC Linux MacOS

Im Oktober 2012 ließen sich die Videospieldesign-Veteranen Lori und Corey Cole (Quest for Glory) per Crowdfunding die Finanzierung für ihr neues Rollenspiel Hero-U - Rogue to Redemption sichern (wir berichteten). Nachdem der Umfang des Spiels in der folgenden Entwicklung stetig zunahm, startete im Sommer 2015 eine zweite Sammelaktion, die ebenfalls erfolgreich endete (wir berichteten) und es den beiden ermöglichte, Hero-U in der gewünschten Form zu realisieren. Nachdem die Veröffentlichung des Spiels, anfänglich vorgesehen für Ende 2013, sich immer wieder verschob und seit gut zwei Jahren nicht mehr thematisiert wurde, nähert sich die die Entwicklung des ersten Teils einer möglichen neuen Spieleserie nun endgültig dem Ende.

Wie in einem kürzlich veröffentlichten Kickstarter-Update verkündet wurde, soll Hero-U im Mai inhaltlich fertiggestellt werden. Nach dem zu Beginn des Jahres erfolgten Wechsel der Unity-Engine von Version 4.7 auf Version 5.5, mussten in den zurückliegenden Monaten nochmals sämtliche Orte überarbeitet werden, um sie an das verbesserte Beleuchtungssystem anzupassen. Da diese Arbeiten nun abgeschlossen sind, wird das Spiel auf die für Juni angesetzte Alpha-Testphase vorbereitet. Sofern keine gravierenden Probleme auftauchen, soll das Spiel dann bereits im Juli in die Beta-Phase übergehen. Da die Veröffentlichung des Spiels vom Verlauf dieser Tests abhängt, gibt es aktuell noch keinen festen Termin. Angestrebt ist die Öffnung der Helden-Universität aber für das Herbstsemester, das in amerikanischen Universitäten im September beginnt. Zur Einstimmung auf das Spiel findet ihr unter dieser News ein Video der Aufnahme des Hero-U-Titelthemas durch das Budapest Scoring Orchester.