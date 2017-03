Zelda - Breath of the Wild: Patch 1.1.1 verbessert Framerate der Switch-Version

Switch WiiU

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ab 61,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ist der Grafikstil des als Systemseller eingestuften Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5) überwiegend über Kritik erhaben, wurde doch zumindest die Grafik-Performance des Open-World-Abenteuers bisweilen kritisiert. So wurden vor allem im stationären Betrieb Framedrops ausfindig gemacht, die zu Spekulationen über deren Gründe geführt haben. Unter anderem wurde der im Hintergrund laufende, jedoch nicht benötigte WLAN-Betrieb dafür in Erwägung gezogen.

Nun steht mit Versionsnummer 1.1.1 ein Patch zur Verfügung, der mit "Anpassungen, die ein angenehmeres Spielerlebnis ermöglichen" aufwartet. Näheres wird dazu nicht bekanntgegeben, jedoch verdeutlicht das Video am Ende dieser News, dass es gelungen ist, die gelegentlichen Ruckler im Konsolen-Modus zu beseitigen.

Offensichtlich fühlten sich die Besitzer einer Switch von den vereinzelten Rucklern nicht gestört - bei 1,5 Millionen verkauften Einheiten (Stand: 15.03.2017) wurden gleichzeitig 1,34 Millionen Einheiten des neuesten Zelda-Ablegers verkauft. Dennoch ist die Nachricht insofern von Bedeutung, da softwareseitig nicht behebbare Performance-Probleme Rückschlüsse über eine insgesamt zu schwache Hardwareleistung der Switch zuließen, die sich negativ auf den erhofften 3rd-Party-Support der Konsole auswirken könnten. Somit dürfen Besitzer der Switch aufatmen, da es sich offenbar eher um eine der üblichen "Kinderkrankheiten" einer neu erschienen Konsole handeln dürfte.