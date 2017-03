Nintendo Switch schlägt PS4-Verkaufszahlen im ersten Monat

Switch

Wie das Branchenmagazin MCVUK unter Berufung auf die von Media Create veröffentlichten Zahlen berichtet, verkaufte sich die Nintendo Switch (Report) in Japan bislang besser als Sonys PS4. Konkret geht es um die ersten vier Wochen nach dem Verkaufsstart. Während die Switch in Japan in diesem Zeitraum gut 520.000 Mal über die Ladentheke gewandert sein soll, waren es bei der PlayStation 4 in Japan "nur" 440.000 Einheiten. Auf die 520.000 Einheiten kam die PS4 in Japan erst nach circa acht Wochen.

Dass sich die Nintendo Switch besser in den ersten vier Wochen verkaufte als die PlayStation 4, ist allerdings auch dem Umstand geschuldet, dass sich die PS4 mit den genannten Zahlen in Japan vergleichsweise schleppend verkaufte. Vom Nintendo-Vorgänger WiiU wurden die 500.000 Einheiten zudem bereits nach nur drei Wochen im Land der aufgehenden Sonne erreicht. Dabei ist jedoch anzumerken, dass der Starttermin günstiger lag als bei der Switch, da er in die besonders konsumintensive Ferienzeit fiel.

Verschiedene Analysten sowie Nintendo selbst prophezeien der Switch einen großen Markterfolg. Die Prognosen gehen teilweise so weit, dass selbst die Verkaufszahlen der extrem erfolgreichen Wii von der Switch erreicht oder gar übertroffen werden könnten. Von der Wii konnte Nintendo rund 100 Millionen Einheiten weltweit absetzen. Im Bereich der stationären Spielekonsolen gelang es nur Sony mit der ersten PlayStation, ähnliche Verkaufszahlen zu erreichen, sowie mit der gut eineinhalb Mal so häufig verkauften PlayStation 2 diese Zahlen noch zu übertreffen.

Die Nintendo Switch erschien weltweit am 3. März dieses Jahres im Handel. Das mit Abstand bedeutendste Zugpferd im Software-Bereich ist das neue Abenteuer von Held Link, The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5), das parallel auch für den Vorgänger WiiU veröffentlicht wurde.