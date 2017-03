Prey: Asus verschenkt das Spiel beim Kauf eines Mainboards oder einer Grafikkarte von AMD

PC XOne PS4

Prey ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wer derzeit ein Hardware-Upgrade für seinen Rechner plant und vielleicht auch am kommenden Action-Adventure Prey (Preview) interessiert ist, kann aktuell von einer Promotion-Aktion von Asus profitieren und den Titel beim Kauf eines Mainboards oder einer Grafikkarte von AMD das neue Spiel von Arkane Studios kostenlos abstauben. Die besagte Aktion läuft noch bis zum 14. Mai dieses Jahres. Teilnehmen können nur Kunden aus Deutschland und Österreich.

Die Liste der Händler, die an der Promotion-Aktion teilnehmen, sowie die Asus-Modelle, für die diese Aktion gilt, könnt ihr auf der offiziellen Homepage des Herstellers einsehen. Nach dem Kauf müsst ihr den Kaufbeleg einscannen und hochladen (Asus-Account wird benötigt). Der Steam-Code für das Spiel wird am Erscheinungstag (den 5. Mai 2017) an euch verschickt.