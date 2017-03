Quake Champions: Der verrückte transhumane Punk Anarki im neuen Trailer vorgestellt

PC

Mit Anarki stellten id Software und Bethesda jüngst den nächsten Charakter vor, der im kommenden Arena-Shooter Quake Champions sein Comeback feiern wird. Die alten Fans von Quake Arena werden sich noch an diesen durchgeknallten Cyberpunk erinnern, der auf dem Hoverboard durch die Arenen flitzend seine Gegner zerlegte. Zum Charakter heißt es:

Unter den abgehärteten Kriegern und Alien-Eroberern, welche die Traumlande bevölkern, sticht Anarki unangenehm ins Auge. Es ist schwer, mit dem transhumanen Punk mitzuhalten, wenn auf seinem Hoverboard durch die Arena rast, doch seine Geschwindigkeit ist nur eines der Dinge, die ihm erlauben, Auge in Auge mit Champions wie Nyx und Scalebearer zu stehen.

In Quake Champions bringt Anarki die beiden Fähigkeiten „Health Injection“ und „Hoverboard Air Control“ mit. Erstere ist eine aktive Fähigkeit, die ihr auslösen müsst, die zweite ist passiv und erlaubt es euch, mit Strafe-Jumps eure ohnehin rasante Geschwindigkeit noch einmal zu steigern. Die Fähigkeit ermöglicht es euch außerdem, in der Luft abrupt die Richtung zu ändern, um beispielsweise so eure Gegner zu verwirren und euren Verfolgern zu entkommen.

Quake Champions soll noch in diesem Jahr exklusiv für den PC erscheinen. Die geschlossene Beta wird bereits in der kommenden Woche, am 6. April 2017 beginnen. Ihr könnt ihr nach wie vor für die Teilnahme registrieren. Mehr über den Champion Anarki, seine Kampfwerte und seine Geschichte könnt ihr auf der offiziellen Homepage des Spiels nachlesen.