Outcast - Second Contact: Appeal zeigt ersten Trailer zur Remastered-Version des Action-Adventures

PC XOne PS4

Bigben Interactive und Appeal haben einen ersten Trailer zum kommenden Remake Outcast - Second Contact veröffentlicht. Der Clip gewährt euch einen Blick auf die grafisch überarbeitete Schauplätze des wilden Planeten Adelpha, die ihr noch in diesem Jahr in der Haut des Ex-Navy-SEAL Cutter Slade erkunden könnt. Außerdem bekommt ihr eine kleine Kostprobe des Soundtracks, der für die Neuauflage mit einem Symphonieorchester neu aufgenommen wurde.

Neben der grafischen Verbesserungen wird der Titel auch mit spielerischen Änderungen und Anpassungen aufwarten. Die Entwickler versprechen ein dynamisches Kampfsystem, verbesserte Gegner-KI, angepasste Controller-Steuerung, moderne Komfort-Features und ein Hilfesystem, das den Neueinsteigern die Orientierung in Adelpha erleichtern soll. Das Spiel soll irgendwann im Herbst dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.