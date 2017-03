Torment - Tides of Numenera: Update 1.0.2 für PC erschienen // Neue Inhalte angekündigt

PC Linux MacOS

Für das Ende Februar erschienene RPG Torment - Tides of Numenera (zum Test) wurde vom Entwickler inXile Entertainment vor kurzem ein umfangreicher Patch für PC veröffentlicht. Mit dem Update auf Version 1.0.2 werden nicht nur zahlreiche Bugfixes und Optimierungen am Spiel vorgenommen, sondern auch diverse Performance-Verbesserungen eingespielt. So soll zum Beispiel, neben einer stabileren Framerate, das bei einigen Spielern aufgetretene Einfrieren des Spiels behoben werden. Weitere Änderungen betreffen das User-Interface, die generelle Stabilität des Spiels, auch die grafischen Effekte sowie die Sounds erfuhren einer Überarbeitung.

Die umfangreichen Full-Release-Notes findet ihr auf Steam in englischer Sprache, diese enthalten jedoch auch Story-Spoiler, darauf möchten wir euch vorab hinweisen.

Gleichzeitig hat das Entwicklerstudio mitgeteilt, in einem zukünftigen Update neue Inhalte für alle Torment-Spieler kostenlos nachzureichen. So könnt ihr demnächst eure Gruppe mit einem neuen Begleiter (namens Oom) verstärken. Mit dem sogenannten "Voluminösen Codex" implementieren die Macher eine erweiterte In-Game-Enzyklopädie in das Spiel, die euch zahlreiche weitere Hintergrundinfos zur Spielwelt und den Charakteren liefern wird.

Sobald konkrete Infos seitens der Entwickler bezüglich einer Veröffentlichung des nächsten Updates bekannt werden, erfahrt ihr dies bei uns.